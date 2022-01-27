Олесь Доний, украинский журналист, телеведущий, общественный деятель, председатель Центра исследований политических ценностей, рассказал, какую роль материальная обеспеченность политиков играет в завоевании ими общественной поддержки.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Олесь Доний считает, что в украинской политике присутствует символизм, когда люди обращают внимание, прежде всего, на персону политиков и видят в них символ, в который верят.

Политика в Украине стала отождествляться с материальным богатством благодаря государственным должностям. Но значительная часть общества готова закрывать глаза», - считает журналист.

По его мнению, что если бы Порошенко был не богатым и не имел бы того состояния, которое имеет, неизвестно, поддержало бы его такое большое количество людей. Среди них, отметил Олесь Доний, известные украинские литераторы, музыканты, общественные деятели. Он не уверен, что у Порошенко была бы их поддержка, если бы не мог поддерживать художественные акции, штабы, перевозки людей и т.д. Более того, отметил журналист, с тем бэкграундом, который есть у экс-президента.

«За эту персону выступала бы гроздь лиц, которых я уважаю? Задумываются ли они, была бы такая поддержка, если бы он не был богат?», - говорит Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Гройсман рассказал, как должны быть распределены функции правительства.

Также Politeka писала, что Солодко рассказал, какая проблема с кадрами существует в Украине.