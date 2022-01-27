Народный депутат (группа «За Майбутнє») Сергей Лабазюк 19 января стал конечным бенефициарным собственником Хмельницкого ШБУ-56 – одного из крупнейших подрядчиков Большого строительства.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции о бенефициарных собственниках компаний.

Издание «Наши Гроши» связывало Хмельницкое ШБУ-56 с депутатом Лабазюком еще в 2017 году, однако до января 2022 года компания была оформлена на других лиц.

Надред Лабазюк оформил контроль над подрядчиком Укравтодора путем покупки 100% ООО «Сток Центр», которое в свою очередь владеет 99,95% Хмельницкого ШБУ-56.

По данным «Наших Грошей», в 2021 году Хмельницкое ШБУ-56 вошло в топ-6 крупнейших получателей денег от «Большого строительства».

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году Хмельницкое ШБУ-56 получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн

Напомним, депутатская группа «За Майбутнє» контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции «Слуга Народа» в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой монокоалиции.