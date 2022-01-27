Депутаты из «Слуги народа» и высокопоставленные чиновники из окружения Владимира Зеленского ищут «запасной аэродром» в команде Петра Порошенко. Об этом написал в своем Фейсбуке политический эксперт Дмитрий Марунич.
Он напомнил, что в недавнем интервью «Цензору» депутат из «Европейской солидарности» Виктория Сюмар рассказала о том, что депутаты «Слуги народа» «начинают интересоваться у команды Порошенко «возьмете ли к себе» в случае чего».
«В Офисе президента пропустили эти слова мимо ушей, там считают, что это просто попытки окружения Порошенко выдать желаемое за действительное, - отметил Марунич. - Но, на самом деле, Сюмар даже недоговаривает. Правда куда более печальная для Зеленского. Не только депутаты ищут себе запасной аэродром, но и высокопоставленные чиновники».
По его словам, среди тех, кто подыгрывает Порошенко – юридическая команда Зеленского почти в полном составе.
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«Генпрокурор Венедиктова ушла в отпуск, только чтобы не подписывать подозрение Порошенко, - написал эксперт. - Замглавы ОП Смирнов так провел переговоры с судьей Соколовым, что который отпустил Порошенко даже без залога. В переговорах с окружением Порошенко и представитель ВР в Конституционном суде подружка Венедиктовой Ольга Совгиря. Все эти люди по разным причинам не вошли в ближний круг и не видят своего будущего с Зеленским».
Марунич полагает, что Порошенко – наиболее сильный противник президента и именно с ним сейчас пытаются договариваться «обиженные» депутаты и чиновники.
«Зеленский же продолжает верить, что все провалы власти – это случайное стечение обстоятельств и происки врагов, - считает политолог. - Хотя зачастую причина в банальном саботаже со стороны предателей, которым он верит».