Глава профсоюза «Правозащитники Украины» Сергей Джихур рассказал о целях и задачах, ради которых была создана эта организация, а также об обстоятельствах, которыми это было обусловено.

Его слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«У украинских правоохранителей очень много прав, но механизмы их реализации не работают. Мне самому пришлось дойти до суда, чтобы получить отпуск по уходу за заболевшим ребёнком. Наш профсоюз был создан в феврале 2014 года, после событий на Майдане. Сейчас в нём состоит больше 700 человек со всей Украины. Больше всего жителей Днепра и Запорожья. Всё это – действующие сотрудники полиции. Когда профсоюз полицейских создавался, руководству МВД было не до этого – на дворе стоял 2014 год, повсюду шли перестановки. У нас была возможность наработать практику», - рассказывает Сергей Джихур.

По его словам, эту организацию поначалу не замечали, никто не помогал ей, но и не мешал.

«Цель профсоюза – защита трудовых и социально-экономических прав сотрудников полиции. Я сам пострадал на этой почве, и у меня есть сильное желание изменить ситуацию к лучшему», - говорит Сергей Джихур.

Как сообщает Politeka, сотрудник полиции и его жена погибли в ДТП в Запорожской области, семилетний сын остался сиротой.

Также Politeka сообщала, что в феврале полицейским обещают повысить зарплаты.