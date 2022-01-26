Речь идет не об олигархе или депутате, а о заядлом борце за экологию и его жене.

Об этом пишет from-ua.com.

Сергей Филимонов и возглавляемое им движение “Гонор” якобы разоблачают незаконные застройки и отстаивают право жителей на создание в столице экопарков. Однако стиль жизни “общественного деятеля” заставляет усомниться в его альтруизме.

Сергей Федорович Филимонов позиционирует себя как общественный деятель. Он родился в многодетной семье и в 2018 году окончил КНУСА по специальности «инженер-строитель». Но еще со второго курса перешел на заочную форму обучения из-за участия в Майдане.

Ныне бывший руководитель киевской ячейки «Гражданского Корпуса Азов» и киевской ячейки партии «Национальный корпус» возглавляет неформальное молодежное движение «Гонор». Филимонов и его сторонники организуют многочисленные активистские инициативы против застройки Киева и в поддержку жертв политических преступлений.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Филимонов также является единственным учредителем и бенефициаром ООО “Охранная компания “Симаргл”. Это фирма с уставным фондом аж в 100 грн и зарегистрирована в обычной квартире. Имеет бессрочную лицензию от МВД на осуществление охранной деятельности.

А вот "Гонор", судя по всему, не внесен в официальный реестр как общественная организация. Хотя это не мешает лидерам движения собирать средства на собственные нужды у симпатиков через Patreon, а также на карты Приватбанка и Монобанка.

То ли благотворители жертвуют очень хорошо, то ли у общественного активиста есть другие подпольные источники дохода. Но стиль жизни Сергея Филимонова не очень вяжется с имиджем скромного борца за экологию и ветерана российско-украинской войны. В 2017 году Сергей женился на Валерии Филимоновой.

Валерия, судя по ее профилю на фейсбуке, тоже изучала архитектуру, а отдыхать любит в Венеции, Камбодже и парижском Диснейленде. А на фотографиях, которые супруги открыто публикует в социальных сетях, расследователи из ТГ-канала “Родной Боцман” заметили одежду дорогих марок, дорогую ювелирку и дизайнерские сумочки. Например, скромный серый свитерок от люксового итальянского бренда Stone Island, в котором позирует Сергей Филимонов, можно приобрести со скидкой за 425 долларов. А сумочка его жены от Chanel стоит на сайте производителя более 5500 евро.

Возникает вполне закономерный вопрос: за какой счет роскошествует семья Филимоновых? Пожертвования благотворителей или” охранная деятельность " компании со 100-гривневым капиталом? Или, возможно, доходы от прессинга столичных застройщиков? Очевидно,” общественный " активизм сейчас является прибыльной профессией.