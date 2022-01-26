Вице-президент ВОО АНПУ по вопросам взаимодействия с Бюро финансовых расследований и оказания юридической помощи ВОО АППУ, председатель АО "Яр.Вал" Иосиф Бучинский от ВОО АППУ принял участие во встрече офиса Генерального прокурора с представителями бизнеса

26 января этого года вице-президент ВОО АНПУ, председатель АО "Яр.Вал" Иосиф Бучинский от ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» принял участие в Рабочей встрече по подведению итогов работы Генпрокуратуры по вопросам защиты законных прав добросовестных налогоплательщиков Генеральным прокурором Ириной Венедіктовою и бизнес-омбудсменом Украины Романом Ващуком.

В мероприятии также приняли участие представители бизнеса: Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Совет бизнес-омбудсмена, ВСК по вопросам защиты прав инвесторов ВРУ, СЕО Club Ukraine,

ГС «Союз украинских предпринимателей», Федерация работодателей Украины,

Украинский Совет бизнеса, американо-украинский деловой совет, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины.

Цель встречи: обсуждение эффективности сотрудничества бизнеса и ОГП, имеющейся проблематики от предпринимателей и определение ключевых направлений возможного взаимодействия в дальнейшем, а также определение целей совместной работы на 2022 год.

Модератором встречи выступил Ярослав Грегирчак-заместитель бизнес-омбудсмена Украины.

Обращаясь к участникам мероприятия в своем приветственном слове, в частности, отметила, что данная «встреча с бизнесом – это большой государственный шаг, который в дальнейшем укрепит наше государство. Бизнес – это та часть гражданского общества, которая «кормит» государство и формирует современные социальные тренды».

"Мы готовы сотрудничать с бизнесом системно, решать профессионально проблемные вопросы", - отметила она.

Начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк презентовал бизнесу презентационный материал по созданию Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой механизма защиты инвестиций. В частности, он озвучил размер суммы, которую удалось предотвратить ОГП выводу в офшоры-7,1 млрд. грн.

Алексей Бонюк поблагодарил представителей бизнес-ассоциаций за плодотворное сотрудничество.

Следует отметить, что накануне данного мероприятия, 21 января 2022 года, по инициативе начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексея Бонюка, ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» провела он-лайн Рабочую встречу, в которой приняли участие более 30 участников мероприятия: налогоплательщики - представители малого, среднего и крупного бизнеса из разных регионов Украины - члены Ассоциации, Председатели Советов (заместители) Территориальных отделений ВОО АНУ в регионах и в городе Киеве, а также члены Совета ВОО АНУ.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с коронавірусною болезнью COVID-19 Президента АППУ Григола Катамадзе, по поручению Правления Вице - президент ВОО АНУ по вопросам взаимодействия с Бюро финансовых расследований и оказание юридической помощи ВГО АППУ, Председатель АО «Яр.Вал» Иосиф Бучинский вручил Генеральному прокурору Украины Ирине Венедіктовій памятный Знак «Рукопожатие» с соответствующим Удостоверением ВГО АППУ по номеру 0004, который является знаком признания усилий, которые прикладываются Генеральным прокурором в процессе защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков Украины.