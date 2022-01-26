Экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба имел отношение к плану зачистки Евромайдана, он принимал участие в разгоне протестующих во время трагических событий 2014 года, когда погибла Небесная сотня.

Как сообщает сайт Фокус, об этом журналисты проекта «Тени» со ссылкой на документы СБУ сделали расследовательский материал.

"Документы о причастности Василия Бурбы к разгону Майдана впервые обнародовал в 2014 году экс-нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль", — говорится в расследовании.

По информации СМИ Москаль сообщил, что отправил собранную информацию в Генеральную прокуратуру, однако отчетов о расследовании от туда не поступало.

Как сообщается в расследовании журналистов, которое они сделали на основе информации полученной из документов, в феврале 2014 года представители Внутренних Войск, милиции, "Беркута", а также снайперы проводили в Киеве две спецоперации: "Бумеранг" и "Волна".

"Среди людей, которые отвечали за реализацию спецопераций, был и Василий Бурба, который в то время занимал должность начальника 2-го управления К в СБУ", — говорится в расследовании.

Журналисты сообщили, что: «Зоной ответственности Василия Бурбы была блокировка дорог на въездах в Киев. Он должен был создать зеленый коридор военного транспорта».

Также по информации журналистов, Бурба обеспечивал круглосуточную работу на Майдане Службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, радиохимическую и биологическую защиту.

Однако, это не помешало его дальнейшей карьере уже после Революции достоинства.

«В октябре 2016 года появился указ президента Петра Порошенко о назначении Василия Бурбы на должность начальника ГУР Минобороны. Тогда еще народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев написал обращение к президенту Порошенко и министру обороны Степану Полтораку с требованием публично объяснить это назначение», - сообщается в расследовании.

Несмотря на попытки Егора Соболева обратить внимание глава государства и руководства Минобороны на причастности Бурбы к плану зачистки Евромайдана, тот остался на своей должности.

Напомним, в минувшем году во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский так охарактеризовал Василия Бурбу "Вы понимаете – это авантюрист и аферист". Президент сообщил, что Бурба «разглашал секретную информацию и торговал ею с целью получения материальной выгоды”, - подытоживает Фокус.