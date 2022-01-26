Законность и правильность формулы "Роттердам+" подтверждена Меморандумом с МВФ, десятками экспертиз и заключений государственных исследовательских институтов.

Об этом сообщила адвокат по делу Наталья Дригваль в колонке для издания «Обозреватель», передает "РБК-Украина".

"В прессе продолжаются манипуляции на тему формулы "Роттердам+". Формулы, по которой на основании прозрачных европейских индексов рассчитывались цены на уголь в 2016-2019 годах. Этот принцип ценообразования – как наиболее эффективный и экономически обоснованный - закреплен в меморандумах с МВФ, подписанных как предыдущим, так и действующим президентами. Законность формулы подтверждена по итогу открытого и состязательного судебного процесса", - сообщила Дригваль.

Она отметила, что формула ценообразования "Роттердам+" после длительных публичных обсуждений была коллегиально утверждена НКРЭКУ. Новая формула была одобрена Министерством энергетики и Антимонопольным комитетом.

«Справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями», - отметила Дригваль.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено