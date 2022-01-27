После того, как популярная исполнительница Анна Корсун приостановила свою концертную деятельность, в сети начали обсуждать возможную беременность артистки, о которой она не хочет рассказывать публике.

Уже пару дней в СМИ обсуждается новость, что певица MARUV отказалась от концертной деятельности. Значит ли это, что артистка уходит со сцены или делает паузу в карьере, неизвестно.

Но поклонники сразу же обратили внимание на ее округлившийся животик и в очередной раз заподозрили в беременности. Сначала 30-летняя исполнительница опровергла все слухи о своем интересном положении, но потом информация якобы подтвердилась инсайдером, ссылаясь на слова которого, пишет редакция Clutch.

По информации инсайдера, MARUV уже должна находиться на поздних сроках беременности. Звезда была замечена в общественном месте, где невооруженным глазом якобы можно было заметить изменения в ее внешности. В частности, округлившийся живот певицы.

Кстати, о том, что в звездной семье может ожидаться пополнение, до сих пор держится в секрете. Кто знает, возможно, MARUV вскоре обрадует своих поклонников радостной новостью.

Напомним, опальная исполнительница MARUV живет в счастливом браке с мужем Александром Корсуном, который сейчас является ее PR-менеджером.