Замминистра МВД Мэри Акопян рассказала о важном сотрудничестве, которое должно помочь в реабилитации участников АТО/ООС и ветеранов - проект готовится к реализации.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время встречи с заместителем Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Стороны обсудили возможность углубления сотрудничества в рамках проекта «Лицом к жизни», воспроизводящий холистический подход к диагностике и реабилитации участников АТО/ООС и ветеранов.

Над реализацией этого проекта Министерство внутренних дел работает с Министерством по делам ветеранов, Министерством обороны и Министерством здравоохранения. Ключевая задача, которую проект пытается решить — это возвращение ветеранам максимального уровня здоровья, независимости и качества жизни, которые возможны с медицинской точки зрения.

Упомянутый проект, по словам заместителя министра, может стать решением тех проблем, с которыми сталкивается большинство участников АТО/ООС и ветеранов.

"Таким образом мы можем поблагодарить и отдать должное нашим ветеранам и их семьям за невероятное самопожертвование и твердую приверженность нашей стране», — отметила Мэри Акопян.

В свою очередь заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани отметила необходимость усиления сотрудничества с Министерством внутренних дел Украины.