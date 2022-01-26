Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время встречи с заместителем Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.
Стороны обсудили возможность углубления сотрудничества в рамках проекта «Лицом к жизни», воспроизводящий холистический подход к диагностике и реабилитации участников АТО/ООС и ветеранов.
Над реализацией этого проекта Министерство внутренних дел работает с Министерством по делам ветеранов, Министерством обороны и Министерством здравоохранения. Ключевая задача, которую проект пытается решить — это возвращение ветеранам максимального уровня здоровья, независимости и качества жизни, которые возможны с медицинской точки зрения.
Упомянутый проект, по словам заместителя министра, может стать решением тех проблем, с которыми сталкивается большинство участников АТО/ООС и ветеранов.
"Таким образом мы можем поблагодарить и отдать должное нашим ветеранам и их семьям за невероятное самопожертвование и твердую приверженность нашей стране», — отметила Мэри Акопян.
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В свою очередь заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани отметила необходимость усиления сотрудничества с Министерством внутренних дел Украины.