Об этом он сообщил в своем Telegram.
По словам руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, сегодня следует обратить внимание на то, чем занимается сама Россия. «Мы видим системную подготовку РФ, системный плановый подход к следующему этапу боевых действий на территории Украины и видим переброску войск на территорию Беларуси», - говорит он.
Следовательно, убежден Максим Жорин, руководство Украины уже давно должно было заняться подготовкой государства к возможному наступлению. «Не имеет смысла паниковать – это не поможет абсолютно никому», - подчеркивает он. Тем не менее, отмечает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, другие государства и то больше обеспокоены сегодняшними событиями на границе, чем Украина.
Следовательно, констатирует он, в РФ сейчас действительно проходят процессы подготовки к переходу на новый этап эскалации на Востоке Украины. Другой вопрос, отмечает Максим Жорин, состоит в том, когда агрессор перейдет в наступление. По его мнению, даже в России никто не смог бы сейчас четко назвать дату, поскольку это зависит скорее от действий руководства Украины. «РФ всегда руководствуется одной формулой: они готовятся, а потом выжидают момент, и то же самое они делают сейчас», - объясняет руководитель Центрального штаба Нацкорпуса.
Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса почтили павших в 2015 году во время обстрела микрорайона Мариуполя.
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