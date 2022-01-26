Позиция Германии в отношении российского президента Владимира Путина удивляет своей мягкостью - чем могут руководствоваться немецкие политики сейчас.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Нынешняя, мягко говоря, толерантная позиция Германии в отношении путинской России беспокоит и удивляет. Заявления же крупнейших сторонников России соответствуют установкам Соглашения о ненападении между Германией и СССР (Пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года и Секретного дополнительного протокола, где Украина и в целом государства Восточной Европы была определены сферы влияния Сталинской России-СССР.

Соглашение было подписано на 10 лет, однако 22 января 1941 года эти документы фактически утративших силу, а в 1989 году съезд народных депутатов СССР признал дополнительный секретный протокол недействительным с момента его подписания.

Возможно некоторые немецкие политики до сих пор руководствуются в своей геополитической ориентации Пактом Сталина-Гитлера 1939 года?!

Теперь несколько цифр относительно долгов Германии Украине.

За период Второй мировой войны Украина потеряла более 5 миллионов гражданских и около 4 миллионов военных;

всего по меньшей мере 9 миллионов человек.

Если проанализировать все демографические потери Украины за 1939-1945 годы (убитые, умершие от болезней и голода, эвакуированы, депортированные, мобилизованы ...), то они составляют около 14.5 миллионов человек.

Поразительные потери нанесла война Киеву. В 1940 году в столице проживало 900 тысяч жителей, а в 1945 году осталось лишь 186 тысяч человек.

Было разрушено полностью или частично 714 городов и поселков, 28 тысяч сел, 33 тысячи школ, 18 тысяч медицинских учреждений,16 тысяч промышленных предприятий.

Экономический ущерб Украины составил 42 процента от нанесенного всем республикам тогдашнего СССР.

Александр Довженко, который сам прошел войну, написал в своем Дневнике: "Таких потерь, замалчиваемых через свою ужасную правду, не знал и не знает ни один народ в мире".

Поэтому, когда политики Германии решили вспомнить о своих долгах - не боимся напомнить им и о долге перед Украиной!