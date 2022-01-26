Политический аналитик Руслан Бизяев поразмышлял над тем, какое значение в контексте сегодняшних отношений внутри ЕС имеет тот факт, что Еврокомиссия предоставила Украине финансовую помощь.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам аналитика, на фоне сегодняшней ситуации 1,2 млрд евро, которые Украина получила от Еврокомиссии, является довольно интересной новостью, отражающей все геополитические процессы, состоявшиеся за последние полгода.

К тому же, отмечает Руслан Бизяев, эту экстренную финансовую помощь Украине следует рассматривать как сигнал. «Она должна следовать той политической концепции, которую выдвигает французский лидер Эммануэль Макрон. А ведь Франция в ближайшие полгода будет главенствовать в Евросоюзе», - объясняет он. Как отмечает эксперт, цель Макрона - ускорение реформирования ЕС в пользу Франции, что он будет делать на деньги Германии, хотя об этом и открыто не говорится.

По мнению аналитика, все это важно и от того, как успешно пройдет субъективизация Европы, зависит и ситуация в украинском государстве. «Ведь пока Британия и США поставляют нам оружие, Евросоюз дает деньги», - подчеркивает Руслан Бизяев.

В то же время он акцентирует внимание на том, что все это происходит тогда, когда ситуация с газом доходит до критической точки, в частности, Украине своих запасов хватит не дольше, чем до конца февраля. К тому же, говорит он, речь идет о температуре от 0 до -6 градусов, а может быть и -15. «Но деньги, полученные от Еврокомиссии, позволят Кабмину заткнуть дыры», - констатирует Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, зачем Великобритания поставляет Украине вооружение.

Также Politeka писала о том, что Фищенко заявил, что военная мощь России переоценена.