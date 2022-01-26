Конечный отчет временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния Укрзализныци должен быть доработан: в нем должны быть выписаны рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок и фискальной нагрузки, а также исключена субъективная критика проектов, реализованных компанией. Как сообщает РБК-Украина, об этом написал народный депутат, член Транспортного комитета ВР и член ВСК по УЗ Константин Бондарев в своем блоге.

«В отчете есть позитивные вещи, это и определение коррупционных рисков, и того, что реформа по разделению "Укрзализныци" на отдельные направления (грузовой, инфраструктурный и пассажирских перевозок) буксует, но некоторые правильные утверждения подпадают под субъективную критику и отражены в отчете ВСК в искаженном виде», - отметил нардеп.

По его словам, в отчете отсутствует вопрос налога на землю под путями УЗ. Так, сейчас УЗ платит налог на землю в размере 4 млрд грн в год, хотя ни в одной европейской стране такого налога нет.

«Из-за чрезмерной налоговой нагрузки «Укрзализныця» не имеет ресурсов для обновления основных фондов. Поэтому важно отразить это в финальном отчете и приложить усилия к освобождению от УЗ дополнительного несвойственного нагрузки», - подчеркнул Бондарев.

Отдельно он также упомянул тему, которая угрожает финансовой стабильности компании – растущую убыточность пассажирских перевозок.

«Ежегодные убытки УЗ от пассажирских перевозок составляют более 13 млрд грн. Учитывая, что УЗ выполняет большую социальную функцию, уместно, чтобы государство компенсировало льготные перевозки и не заставляла УЗ нести непомерное финансовое бремя», - подчеркнул нардеп.

Еще один важный вопрос - обеспечение стабильных доходов УЗ от оказания услуги по аренде грузовых вагонов, подчеркнул Бондарев: УЗ должна долгосрочно планировать свою работу и получать доходы от своей деятельности. Ведь заключение долгосрочных контрактов – это международная практика, которая помогает спланировать заранее свою активность и эффективно использовать собственные ресурсы.

«Долгосрочный контракт на предоставление услуги по аренде вагонов не позволил предприятию поставить под забор тысячи вагонов и остаться стабильного дохода. Ведь именно такая ситуация и произошла в 2020 году, когда произошло катастрофическое падение доходов от вагонной составляющей - 5.7 млрд грн. Одностороннее аннулирование долгосрочных договоров, которое предлагают некоторые члены ВСК, нанесет непоправимый ущерб репутации УЗ и сделает невозможным использовать для УЗ досрочные договоры в будущем в различных направлениях работы», - пояснил нардеп и резюмировал, что принятие отчета ВСК без вышеупомянутых моментов является преждевременным.

Напомним, ранее по заявлению Бондарева правоохранители открыли уголовное производство по факту того, что компания немотивированно тратила огромные средства на отдых для Наблюдательного совета на теплоходе «Волна»: стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс грн. Кроме этого, Бондарев напомнил, что на балансе УЗ есть десятки непрофильных активов, среди которых – вертолет, остров и даже живая медведица.