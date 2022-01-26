Политтехнолог Михаил Чаплыга подумал над тем, почему сегодня украинская экономика испытывает проблемы с газом и как бы можно было исправить ситуацию.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Гость программы отмечает, что Украина сразу перешла с прямого контракта на газ с РФ на спекулятивные спотовые цены, что объяснялось как противодействие агрессору. «Россия и США совместно наживаются на этом, хоть и изображают вражду», - подчеркивает он.

В Украине же, говорит Михаил Чаплыга, зарабатывают только те люди, которые сидят на газе, и не важно, это действующая власть или оппозиция. «И когда спотовая цена стала расти, все они получили сказочное богатство», - объясняет эксперт и добавляет, что украинцам приходится покупать по такой цене даже украинский газ. Поэтому, говорит он, Польша, Молдова и Венгрия хотят снова подписать прямые контракты с Газпромом, но Украина на это не пойдет.

Как он отмечает, сегодня те государства, которые снабжают газ, пытаются взять из этой ситуации все, что можно. В частности, говорит Михаил Чаплыга, РФ и США снизили стоимость газа, но она все еще превышает предел выживания. «Условно говоря, газ стоил две тысячи, теперь стоит тысячу, а лимит – пятьсот. Русские и американцы получают свою прибыль, а платить за это приходится украинцам», - объясняет гость программы.

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https://youtu.be/6hR-hwt4F3E