Журналистка Любовь Рыбалко рассказала о грядущем повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине, а также о последствиях его для населения.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко отметила, что, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, платежки выросли на 29% и об этом свидетельствует официальная статистика. Кроме того, появились новые тарифы, например, в 2020 году в октябре – на распределение газа, а в 2021 году в платежках украинцев появилась плата за абонентское обслуживание.

«Да, в течение отопительного сезона роста тарифов очевидно не будет, но уже весной нас ждет массовое повышение почти всех коммунальных платежей. По данным эксперта, водоканалы заявили о повышении своих расценок на 28%. За отопление разница может быть более значительной, от 30 до 60%. Электроэнергия тоже вырастет: с учетом стоимости угля – в четыре раза, а газа – в восемь раз. То есть нас ожидает рост тарифов для населения до 30%», - объяснила Любовь Рыбалко.

По ее словам, это все будет происходить на фоне того, что бизнес уже получил новые платежки за тепло и электроэнергию. Журналистка добавила, что, по данным эксперта, на январь электроэнергия будет стоить для предпринимателей до 7 грн за 1 кВт/час, тепло – до 7 тыс. грн за 1 ГКал.

«И еще, вот нам власть говорит, что нет веерных отключений. При этом в Киевской области чуть ли не через день отключают свет, в частности в Буче. Говорят ремонтные работы, но ведь ремонтные работы не могут быть так часто? Также с 1 января поднялись тарифы на воду. Для 45 водоканалов меняются тарифы на водоснабжение», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка разъяснила, что соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.По ее словам, наибольшие тарифы установлены для бытовых клиентов КП «Облводоканал», КП «Уманьводоканал», КП «Бердянскводоканал».

«От таких тарифов будет плохо всем. И предпринимателям, и населению. К сожалению, тарифы никто не отменит и как мы видим, они так и будут продолжать расти, а простые граждане недоумевать, где брать деньги на их оплату. Поэтому, как и прежде, нам остаётся надеяться только на себя», - заявила Любовь Рыбалко.

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