Военный эксперт Олег Стариков высказал своё суждение о том, с какой стороны Украине следует в первую очередь ожидать крупномасштабного вторжения российских войск.

Комментарий эксперта прозвучал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Такие боевые действия, как во время Второй Мировой войны, Россия вести не будет. Боевые задачи будут решаться отдельными тактическими подразделениями, а основная масса российских войск призвана только устрашать Украину. Можно вспомнить Иловайск, когда Россия тактическими силами решила стратегические задачи, заставив Украину подписать Минские соглашения. А в Дебальцеве хватило шести-семи батальонов, то есть примерно бригады, чтобы добиться подписания второго Минска. Вот и сейчас российская махина висит над Украиной, заставляя её распылять свои силы во все стороны», - считает Олег Стариков.

По его мнению, сейчас невозможно предсказать, где именно будет нанесён удар.

«Вряд ли Путин ударит с юга или севера. Но, судя по российской пропаганде, он собирается использовать высокоточное и гиперзвуковое оружие в зоне соприкосновения на Донбассе. Им будут поражать отдельные воинские части и командные пункты», - говорит Олег Стариков.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Донбасс нужен всем.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Старикова, Россия в своей войне против Украины использует не столько военную, сколько информационную составляющую.