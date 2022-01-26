Политолог Тарас Загородний прокомментировал возможный союз Украины с Великобританией и спрогнозировал последствия, которые он может принести для нашей страны.

Своё мнение он высказал в видеоблоге на сервисе YouTube.

«В Великобритании сообщили, что готовят проект трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Логика такого союза соответствует европейской, да и мировой тенденции – созданию новых центров силы, новой фрагментации мира. Эти центры силы предъявляют претензии на субъектность, на свои зоны интересов. В этом контексте следует рассматривать и британское предложение. Кстати, эта инициатива не нова. Ещё в конце XIX века один из лордов сказал: Британия допустила огромную ошибку, позволив ликвидировать Польшу как государство. В союзе с Украиной и Польшей Британия преследует свои прагматические интересы», - считает Тарас Загородний.

По его словам, после Брекзита Лондон выстраивает в Европе свою политику.

«Британии нужны страны в Европе, которые будут сдерживать гегемонию Германии и российские аппетиты. Стоит ли украинцам этому радоваться? Я думаю, если от нас чего-то хотят, то нужно переходить к прагматичным расчётам. Да, господа британцы, мы понимаем ваши интересы, но у нас есть свои. Теоретически мы готовы войти в этот союз, но стоит обсудить, например, списание части долга МВФ», - говорит Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что демонстрация российской военной силы призвана только напугать Украину.

Также Politeka сообщала, что Загородний сравнил нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины с Мюнхенским сговором.