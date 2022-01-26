Аварийную остановку сразу двух блоков АЭС мощностью 2 ГВт удалось компенсировать за счет повышенной работы частных тепловых электростанций.



Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, пишет "Главком".



"Из – за аварийной остановки блоков АЭС, уже четвертый день подряд дополнительная нагрузка традиционно легла на маневровые мощности-частные ТЭС. 25 января – ДТЭК Бурштынская ТЭС перефиксировала работу блоков №8,9 с Бурштынского энергоострова на ОЭС Украины. Также дополнительно будет задействован 3 – й энергоблок ДТЭК Криворожской ТЭС», - сообщил эксперт.



По словам Омельченко, 25 января впервые с начала отопительного сезона, надежда на одновременную работу 14 атомных блоков нон-стоп дала серьезный сбой.



Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций были выведены в аварийные ремонты. Еще один блок Ривненской АЭС находится в среднем ремонте.



Напомним, 25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен энергоблок №1 Хмельницкой АЭС. Также из-за разгерметизации трубопровода ожидается остановка энергоблока №4 Запорожской АЭС. 26 января блок Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети.