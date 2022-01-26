Стало известно о том, что по факту столкновений рядом с Верховной Радой Украины было открыто два криминальных дела. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

В результате таких действий со стороны протестующих, восемнадцать сотрудников правоохранительных органов, а также еще три участника акции получили телесные повреждения различной степени тяжести. В связи с проведением акций в центре Киева правоохранители и нацгвардейцы ужесточили меры безопасности.

Во время данного мероприятия между протестующими и полицией возникли столкновения, и все из-за того, что участники акции вели себя крайне вызывающе и агрессивно, пытались прорвать границу полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили толкотню.

На просьбы сотрудников полиции перестать это делать они совершенно не реагировали, попросту игнорировали. Чтобы восстановить порядок, полиции пришлось вмешаться и оттеснить их.

В итоге, 18 полицейских и еще 3 участника акции получили повреждения разной тяжести, и самые активные участники, которые сопротивлялись, были доставлены в Печерское отделение полиции.

«Кроме того, в сети Интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь» - говорится в сообщении Национальной полиции.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия.