В Украине вновь начали фиксировать случаи полиомиелита. Как распознать страшное заболевание? Чем оно грозит и почему недуг до сих пор не победили? На эти вопросы специально для Сlutch ответила педиатр, детский инфекционист Елена Липинская.
"Полиомиелит - это опасное вирусное заболевание, которое приводит к поражению центральной нервной системы, развитию параличей и в редких случаях к летальному исходу.
Вирус передается через фекалии, слюну, при заглатывании загрязненной воды или пищи. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет.
До тех пор, пока в мире регистрируются случаи полиомиелита, риск заражения остается высоким. В особенности это касается стран с низким уровнем вакцинации от этой болезни, к которым, к сожалению, относится и Украина. По данным центра общественного здоровья Украины за 2021 год уровень охвата вакцинации от полиомиелита составил около 50 %.
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А для того, чтобы предупредить распространение этого заболевания необходимо, чтобы уровень вакцинации был не менее 95%.
Первыми симптомами полиомиелита являются:
- лихорадка;
- головная боль;
- боль в животе;
- может быть тошнота и рвота;
- скованность мышц шеи;
- слабость и боль в конечностях.
И только у одного из 200 заболевших формируется паралич. Для 10% таких пациентов болезнь заканчивается летальным исходом из-за паралича дыхательной мускулатуры", - сообщила врач.