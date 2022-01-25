Врач отметила, что до тех пор, пока в мире регистрируются случаи полиомиелита, риск заражения остается высоким.

В Украине вновь начали фиксировать случаи полиомиелита. Как распознать страшное заболевание? Чем оно грозит и почему недуг до сих пор не победили? На эти вопросы специально для Сlutch ответила педиатр, детский инфекционист Елена Липинская.

"Полиомиелит - это опасное вирусное заболевание, которое приводит к поражению центральной нервной системы, развитию параличей и в редких случаях к летальному исходу.

Вирус передается через фекалии, слюну, при заглатывании загрязненной воды или пищи. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет.

До тех пор, пока в мире регистрируются случаи полиомиелита, риск заражения остается высоким. В особенности это касается стран с низким уровнем вакцинации от этой болезни, к которым, к сожалению, относится и Украина. По данным центра общественного здоровья Украины за 2021 год уровень охвата вакцинации от полиомиелита составил около 50 %.

А для того, чтобы предупредить распространение этого заболевания необходимо, чтобы уровень вакцинации был не менее 95%.

Первыми симптомами полиомиелита являются:

лихорадка;

головная боль;

боль в животе;

может быть тошнота и рвота;

скованность мышц шеи;

слабость и боль в конечностях.

И только у одного из 200 заболевших формируется паралич. Для 10% таких пациентов болезнь заканчивается летальным исходом из-за паралича дыхательной мускулатуры", - сообщила врач.