МВД напомнит украинцам о правилах гражданской защиты, организовав соответствующие учения, сообщил в своем Фейсбук.

Он рассказал, как в Украине повышают уровень безопасности, готовя "кадры" к чрезвычайным ситуациям и об обучении руководителей управлений гражданской защиты.

"На сегодняшних масштабных учениях руководители управлений гражданской защиты отрабатывали действия в подобных ситуациях. Вспомните, когда-то в школе нас учили, как вести себя в случае военных действий, в случае чрезвычайных ситуаций природного характера или техногенного. Но, за ненадобностью применения знаний мы изменили отношение к ним", - рассказывает Енин.

По словам первого заместителя МВД инициировало обучение и привлекло к ним все касательные ведомства именно из - за необходимости напомнить украинцам о правилах безопасности, а чиновникам-показать, что системы оповещения о чрезвычайных ситуациях установлены не только для того, чтобы "пылиться".

"Один из острых вопросов – создание и развитие кризисных центров в городах Украины. Такие центры ежедневно обрабатывают информацию о чрезвычайных ситуациях и готовят стратегии по их решению и, главное, координируют деятельность руководства. Чтобы в регионах все до одного четко знали, как спасать украинцев в случае катастроф", - замечает первый замминистра.

Евгений Енин отметил, что до всех глав ОГА в Украине уже обратился Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, который поручил им провести проверку систем оповещения, мест укрытия населения и средств индивидуальной защиты в прогнозируемых зонах химического загрязнения.

"Дальше-практическая работа в каждом из регионов и контроль! Люди должны чувствовать себя в безопасности!",- подытожил Енин.