Депутат Верховной Рады Сергей Шахов рассказал о сегодняшнем состоянии украинского среднего и малого бизнеса, а также предположил, какие тенденции могут прослеживаться в этой сфере в дальнейшем.

Об этом он рассказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

Как отмечает депутат, уже весь парламент согласился с тем, что Кабмин своими действиями, по сути, уничтожает и малый, и средний, и крупный бизнес, а также бизнес зарубежных партнеров Украины. В частности, отмечает он, сперва протестовали шахтеры, потом – евробляхеры, а теперь уже и ФОПы.

По мнению Сергея Шахова, неслучайно и то, что разрушается украинское образование. «Ведь прежде оно существовало на те деньги, которые платил малый и средний бизнес, а теперь платить их уже некому – этот бизнес практически уничтожен. Точнее, он еще держится, но с большим трудом», - объясняет он.

По словам политика, мелкий бизнес тоже может стать большим, но здесь нужно, чтобы государство ему не мешало. В то же время украинские чиновники, подчеркивает он, думают только о том, как взять из бизнеса больше всего, то есть уничтожить его.

Итак, заключает Сергей Шахов, все зависит от решений чиновников высочайшего уровня. «Но рыба, как известно, гниет с головы. А голова у нас сейчас определенно гнилая. Все играют в политику – и проигрывают», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Шахов посоветовал провести аудит всех денежных вложений в Украину за все 30 лет независимости.

Также Politeka писала о том, что Кухар поделился своими соображениями по поводу ситуации в экономике Украины, которая сложилась к 2022 году.