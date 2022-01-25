Окружной административный суд по требованию компании «Укрнафта» Игоря Коломойского аннулировал лицензию на добычу нефти и газа на Свистункивско-Червонолуцкое месторождении у действующего владельца компании Smart Holding.



Об этом сообщает Главком со ссылкой на сообщение компании «Укрнафта».



«Признано недействительным специальное разрешение, выданное ООО «Аркона Газ-Энергия» на геологическое изучение нефтегазонасосных недр, в том числе опытно-промышленную разработку с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистункивско-Червонолуцкого месторождения», – сообщила компания.



«Укрнафта» Коломойского владела этим месторождением до 2014 года, но позже лишилась права на добычу из-за истечения строка лицензии. С 2019 года компания олигарха через прокуратуру и суд требует передать ей в управление это месторождение в Полтавской области.



Напомним, в 2014 году Коломойский вернул контроль над Сахалинским месторождением в Харьковской области компании «Укрнефтебурение», в 2018 году он установил контроль над Полтавской газонефтяной компанией, занимающейся добычей нефти и газа в Полтавской области.