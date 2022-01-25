Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович на брифинге в Верховной Раде 25 января заявил, что власть преследует оппозицию, чтобы остановить публичную критику в свой адрес.
«Сегодня власть делает все, чтобы заткнуть рот оппозиции, чтобы никто не слышал правду о том, как она убивает национальную валюту, убивает экономику, ведет страну к войне!» ‒ утверждает Вадим Рабинович.
Однако, уверен политик, ничего у власти не получится – рано или поздно народ очнется, правда восторжествует.
«Я хочу напомнить: после 1941-го года пришел 1945-й год! И вы – представители власти – вбейте себе в голову, что так было, так есть и так будет всегда!» – заявляет Вадим Рабинович.
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Напомин НАБУ вместе с Офисом генпрокурора возбудили уголовное дело против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Вадима Рабиновича и требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями.