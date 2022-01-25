Слова эксперта прозвучали в его видеоблоге на сервисе YouTube.

«Не читайте до обеда американских газет, и после обеда тоже не читайте. Вокруг Украины сейчас идёт глобальная игра, которая является частью игры России и Запада. Я считаю, что через американскую прессу сливается очень много дезинформации российского происхождения. Ведь украинцы уже давно перестали реагировать на вопли со стороны России, поэтому ребята немного поменяли тактику. Теперь такие сведения сливают через американские СМИ, которым в Украине пока ещё верят. Эта кампания ведётся уже месяц, если не два. Украину пытаются напугать, чтобы заставить исполнять Минские соглашения в российской интерпретации», - считает Тарас Загородний.

По его мнению, в этом заинтересована не только Россия, но и Запад.

«Смысл Минских соглашений в том, что мы принимаем этот отравленный кусок в тело государства. Тем самым создаются предпосылки для начала гражданской войны в Украине, а в случае выполнения этих соглашений санкции с России будут сняты», - отмечает Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka, ранее он сравнил нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины с Мюнхенским сговором 1938 года.

Также Politeka сообщала, что Загородний указал на причину, которая позволяет России нагло разговаривать с США.