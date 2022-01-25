Благополучие 40 миллионов граждан Украины, согласно «The Military Balance», находится в руках 209 000 военнослужащих ВСУ, пишет "Хвиля". Это приблизительно 0,5% от всех нас, нас которых 99,5%. Совокупно мы имеем активы, как собственные так и коллективные, на триллионы долларов. Если говорить честно, мы имеем неплохую жизнь и неплохие доходы.

Наша проблема в том, что уже 8 лет только эти 0,5% защищают нас - 99,5%, наше имущество, нашу счастливую жизнь от разрушения, ценой собственной жизни, здоровья, страданий, личных трагедий. А нас как бы это все не касается, не заботит, мы об этом не думаем, чтоб не было угрызений совести. А если вспомним, то дадим какую то мелочь или, что то нам не нужное, и ходим с чувством гордости. Считаем «Ну выбрали люди такую работу, то пусть и работают, они ведь зарплату получают, что они еще хотят, например я стригу, хорошо делаю свою работу, меня за это благадарить и боготворить не надо, пусть дают деньги и чаще приходят, а если перестану работать то трагедии не будет». Полагая, что эти 0,5% в той же логике.

А как же живет рядовой военнослужащий ВСУ. 11 месяцев его нет дома, из них 6 месяцев в зоне ООС, 5 месяцев на полигоне. В глязи, пыли, мазуте работает как проклятый в мороз, жару, днем и ночью. Получает за это в среднем за год около 4800 €, в пересчете на месяц около 400 €. Кроме этого, зарабатывает кучу хронических заболеваний. Жена, дети, родственники считают его умалишенным, так как сторож в соседнем супермаркете зарабатывает гораздо больше в тепле, в добре и дома.

Поэтому многие семьи распадаются, обученные нашими партнерами по НАТО военнослужащие не продлевают контракт с ВСУ, а их место часто остается пустым. Штаты боевых бригад ВСУ укомплектованы личным составом процентов на 50. Мы же считаем, что это нас не касается, все решится само собой, а россияне постоят-постоят - и уйдут, вообщем, готовимся давиться шашлыками, в духе «Не смотрите на верх».

Государство пытаемся отделаться тем, что дешево стоит, но не решает проблему, а лишь имитирует ее решение, а именно - Территориальной обороной. Возможно потому, что 99,5% не понимают, что 1 залп РСЗО и батальона ТРО нет. Армия это главный инструмент деструкции, разрушения в мире. Ее основа начинается из танков и гаубиц, а не из автоматов и БТРов. А ТРО - инструмент стабилизации и партизанских действий.

Мы должны задаться вопросом – если людей не хватает на использование существующего вооружения находящегося в ВСУ, то кто будет использовать новое, полученное от партнеров? И где будут, через 1-2 месяца, обученные нашими партнерами операторы «Javelin» или «Stinger», со стоимостью одного выстрела более 100 000$, возможно в охране соседнего супермаркета?

Почему же мы не сделаем правильный шаг и существенно не повысим оклады ВСУ? Потому, что 99,5% пассивны в этом вопросе, что стимулирует государственный аппарат перенаправить ресурс с уничтожения первопричины агрессивных действий РФ, а именно нашей слабости, на программу по зарабатыванию денег (Велике будівництво).

Учитывая нынешнюю обстановку, если мы не хотим погибнуть, погубить собственное имущество, отказаться от украинской идентичности и общности, превратиться в Руину на столетия, нам необходимо в кратчайшие сроки внести изменения в государственный бюджет с целью добавить на оплату военнослужащих ВСУ минимум 20 млрд. грн. на 2022 год уже с февраля.

По этому вопросу нужно оказать общественное давление на гос. органы через СМИ, зарегистрировать и проголосовать за соответствующую петицию на сайте Президента.

Прошу всех о поддержке. Верим в победу и прикладываем общие усилия. Все в наших руках, потом пенять будет не на кого.