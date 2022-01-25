Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Такие инициативы часто делаются просто для того, чтобы увеличить влияние отдельных лиц и сделать определенный дополнительный объем бумажной работы по регистрации. То есть, грубо говоря, создавать проблемы, чтобы потом эти проблемы решать", - пояснил Гусак.

Он предупредил, что такая инициатива может привести к тому, что некоторые линии заграничного плавания перестанут существовать либо временно, либо полностью. А это нанесет существенный вред конкурентоспособности украинского экспорта.