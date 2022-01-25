Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, иначе в отрасли будет коллапс.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Главком.

«В том виде, как хочет создать президент Нацкомиссию по регулированию тарифов на транспорте – это будет означать, что она полностью теряет независимость», - сказал Омелян.

Он пояснил, что сейчас функции Нацкомиссии де-факто и де-юре выполняет Министерство инфраструктуры. Но оно не имеет права самостоятельно утверждать любые тарифы - только после согласования с профильными министерствами, государственной регуляторной службой и другими органами. В то же время, в случае если транспортная комиссия будет подчинена президенту, предохранители от принятия единоличных решений будут потеряны. Поэтому, по его словам, создание ручного регулятора приведет к коллапсу в отрасли.

"Мы видим просто ситуацию, что президент Украины хочет самостоятельно определять тарифы для УЗ. И, учитывая другие «профессиональные» (в кавычках) действия Офиса президента, что это может привести к коллапсу на железнодорожном транспорте», - сказал Омелян.

Он также подчеркнул: согласно мировой практике, регуляторный орган должен быть независимым.

«Любые тарифообразования должны приниматься независимыми комиссиями, которые должны формироваться по принципу председательства кандидатов от исполнительной власти, законодательной, а также от бизнеса и от профильных ассоциаций. Тогда есть шанс, что у нас будет сбалансированная картина. Потому что очевидно, что УЗ хочет как можно более высокие тарифы - это формирует их основной заработок", - пояснил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.