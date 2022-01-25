На Хмельницкой и Запорожской АЭС отключили энергоблоки, из-за чего возник дефицит в энергосети.

Для покрытия дефицита в энергосистеме из-за аварийного отключения двух энергоблоков атомных электростанций компания ДТЭК дополнительно задействовала три энергоблока ТЭС, сообщается на сайте компании во вторник, 25 января, пишет Корреспондент.

Там напомнили, что дефицит в энергосистеме возник из-за вывода из работы энергоблока №1 на Хмельницкой АЭС и энергоблока №1 на Запорожской АЭС.

"Поэтому для сглаживания пиков и компенсации мощностей в системе были привлечены энергоблоки №8 и №9 Бурштынской ТЭС, также будет задействован блок №3 Криворожской ТЭС", - говорится в сообщении.

Таким образом, два блока Бурштынской ТЭС переведены на работу с Бурштынского энергоострова в ОЭС Украины.

"В 7 часов утра оперативный персонал Бурштынской ТЭС, по команде НЭК Укрэнерго, перефиксировал блок №9, а в 10 час. – блок №8 из Бурштинского энергоострова в ОЭС Украины, оставив в острове 7 энергоблоков из 9-ти", – пояснили в компании.

Накануне стало известно, что ДТЭК приобрела дополнительные четыре судна угля, которые прибудут в феврале-марте. Таким образом, компания законтрактовала 13 судов под текущий отопительный сезон.