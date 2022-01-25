Депутат Верховной Рады Сергей Шахов рассмотрел вопрос об общественных силах и способах, которые могли бы изменить экономическую ситуацию в Украине в лучшую сторону.

Своё мнение он высказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

«Порядок в государстве могли бы навести опытные и образованные люди. И власть, и оппозиция должны сообща обратиться к нашим иностранным партнёрам, чтобы они полностью заморозили государственный долг Украины – и внешний, и внутренний. Я уже не раз предлагал такой вариант и Кабмину, и Офису президента, но они меня не слушают. Нужно провести аудит всех денежных вложений в Украину за все 30 лет независимости. Ведь куда-то делись десятки, если не сотни миллиардов долларов – и нужно выяснить, куда. А после того, как долг будет заморожен, следует дать налоговые каникулы всякому бизнесу – от малого до крупного. Это необходимо для развития», - считает Сергей Шахов.

Особое внимание он считает нужным уделить энергетическому бизнесу, поскольку он опосредованно влияет на всю экономику.

«Подорожание газа парализует весь бизнес в стране. Предприятия останавливаются и закрываются. Это выгодно и России, и нашим зарубежным партнёрам, но не украинцам. Наши соседи готовы сами давать нам деньги на закупку их товаров, лишь бы наша собственная экономика не развивалась», - отмечает Сергей Шахов.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что Украина потеряла субъектность, и сейчас судьба страны решается без её участия.

Также Politeka сообщала, что Шахов призвал власть защитить главврача Николаевской инфекционной больницы Светлану Фёдорову.

https://youtu.be/32kEtvs_H-A