Аналитические центры и эксперты призвали народных депутатов не поддерживать законопроект №6394 о введении экономического паспорта украинца: он несет многочисленные угрозы для экономики страны, ведь может привести к росту государственного долга и уменьшения ряда выплат. Как пишет Обозреватель об этом говорится в обращении Центра экономической стратегии, опубликованном на официальном сайте.

"Согласно пакету законопроектов, поданных президентом, Фонд предлагается создать за счет поступлений от ренты на добычу полезных ископаемых. Однако, несмотря на внешнюю политическую и социальную привлекательность, это предложение несет целый ряд вполне реальных экономических угроз", - предупреждают аналитики.

Львиная часть ренты на пользование недрами идет на финансирование общественно важных расходов: образования, здравоохранения, помощи малообеспеченным семьям, а также расходов Пенсионного фонда Украины. И перенаправить ее на другие цели означает уменьшить финансовый ресурс, доступный для покрытия этих потребностей, подчеркивают экономисты.

"Причем речь идет об уменьшении ресурсов для финансирования социальных потребностей сегодня-с тем, чтобы отдать эти средства молодежи через 18 лет. Не учитывая, каким будет наше благосостояние через 18 лет на момент соответствующих выплат", - отмечается в обращении.

По предварительным оценкам экспертов, бюджетные расходы в форме взносов в Фонд могут в 2030 г. составить около 1% ВВП в год. Это примерно треть бюджетного дефицита, который считается безопасным (около 3% ВВП), примерно одна десятая расходов Пенсионного фонда, или треть расходов на оборону сегодня.

"Второй путь - увеличить бюджетный дефицит: проекты законов не предусматривают инвестирования накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего государственного займа. То есть Фонд, по сути, сразу будет возвращать средства в бюджет", - объясняют аналитики.

Это, в свою очередь, означает увеличение государственного долга страны, обслуживание которого будет ложиться на плечи каждого следующего правительства, причем объем этих обязательств будет постоянно расти. Фактически закон просто обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не наступит - управляющие фондом будут получать комиссионные выплаты.

"Решение о создании фонда-это ежегодное наращивание долга сейчас для получения политических дивидендов (популизма) сегодня. Такие идеи удобны тем, что электоральные бонусы от них можно получить уже сейчас, а реализовывать их придется преемникам во власти со всеми соответствующими политическими и экономическим последствиями", - резюмируют экономисты.

Напомним, в начале декабря президент внес в парламент проекты о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. В свою очередь аналитик Сергей Фурса назвал эту инициативу чистым популизмом и манипуляцией, которая приведет к наращиванию долгов государственного бюджета и кончится очень плохо для экономики Украины.