Давление власти на крупный бизнес отпугивает иностранных инвесторов и играет на руку Кремлю, который пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, пишет Гордон.

«Целенаправленные действия против крупных иностранных инвесторов создают ситуацию, когда Украина перестает быть инвестиционно привлекательной. А именно это является одной из важных составляющих для того, чтобы было российское вторжение. Потому что главной задачей для российского вторжения является создание ситуации, при которой Украина не была бы важной составляющей Европы и Европа не была бы заинтересована в Украине как таковой», - рассказал Кушнирук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, действия властей, такие как блокирование налоговой работы «АрселорМиттал Кривой Рог», приведут к тому, что из Украины уйдут последние иностранные инвесторы. Ведь они видят, что в стране правоохранительные органы не только с коррупцией не борются, а еще и усиливают фискальное давление на честный бизнес.

По мнению эксперта, ответственность за это несет президент страны, ведь он имеет все рычаги влияния и не использует их для изменения ситуации к лучшему.

"Мы понимаем, что у нас фактически правительство не является самостоятельным. У нас все вопросы решают в офисе президента, а правительство лишь соглашается с тем, чего хотят в офисе. А там наличие лиц, связанное с российскими спецслужбами, слишком очевидно», - сказал Кушнирук.

Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы «Арселормиттал» - это позорная для Украины история, о которой будут говорить на международных встречах, в том числе в Давосе.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог". В компании возмутились и обратились в суд. Позже счета компании разблокировали, но лишь частично.