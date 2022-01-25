Глава МВД Денис Монастырский сдержал слово о повышении уровня безопасности на автодорогах Украины - какие произошли изменения с сегодняшнего дня.

На дорогах Украины во вторник, 25 января, начали работу «фантомные» патрули. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на официальной странице ведомства в Facebook.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг к нашей общей цели - уменьшение погибших и пострадавших на украинских дорогах. Теперь превышение скорости на автодорогах в автоматическом режиме будут фиксировать полицейские автомобили «фантомы», - говорится в сообщении.

Сейчас это специальные автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции, которые могут фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию и нарушитель будет получать штраф.

В МВД отметили, что» фантомы " несут прежде всего превентивную функцию - предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

Напомним, что Денис Монастырский, во время первой пресс-конференции в качестве главы МВД, определил повышение уровня безопасности и снижению смертности на дорогах Украины как один из ключевых приоритетов своей работы.