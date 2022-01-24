Ремонтные работы облэнерго не имеют отношения к "веерным" отключениям – ограничения электроснабжения происходят либо из-за плановых ремонтных работ на электросетях, либо из-за аварийных ситуаций.
Как передает Obozrevatel об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил исполнительный директор Общественного Союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.
По его словам, о плановые ремонты, которые происходят на линиях электропередач и в электроустановках, сообщается за 5 дней на официальных сайтах операторов системы распределения (бывшие облэнерго).
"Поэтому граждане всегда могут заранее ознакомиться какие работы будут проходить на их улицах, которые не могут длиться более 8 часов", - сообщил Александр Баранюк.
Эксперт сообщил, что аварийные отключения могут быть по разным причинам: "их ликвидация требует много времени и усилий облэнерго. Они могут ликвидироваться в течение 1 суток. Но ремонтники все же делают это быстрее. Все ремонтные бригады облэнерго работают 24/7, чтобы возвращать свет".
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Директор ГС "Умные электросети Украины" подчеркнул, что "веерные" отключения не имеют отношения ни к плановым работам облэнерго, ни к аварийным ситуациям на сетях.
""Веерные" отключения – это форс-мажорный случай. Это те отключения, когда в системе большой дисбаланс. Настолько большой, чтобы оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" дал соответствующее распоряжение. А Кабинет министров принимал решение, чтобы проводить такие отключения", - подчеркнул Баранюк.
По словам Александра Баранюка, сейчас решений о применении "веерных" отключений не принималось.