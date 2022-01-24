Решение о госрегулировании регулировании цен на газ увеличит зависимость Украины от импорта газа, поскольку частные компании будут сокращать добычу из-за снижения своих инвестиционных программ.

Об этом говорится в письме Международной торговой палаты к премьер-министру Денису Шмыгалю, передает Obozrevatel.

«Мы можем потерять растущие объемы добычи газа частными компаниями из-за пересмотра в сторону снижения инвестиционных программ, что однозначно приведет к негативным последствиям как для указанного сектора, так и для энергетики и экономики в целом – поскольку пополнять объемы газа придется импортом по более высоким ценам», - говорится в нем.

ICC подчеркнула, что европейской практикой не предусматривается введение регулирования цен на газ для частных предприятий и вмешательство в функционирование рынка газа даже в критических ситуациях.

«Такими действиями отменяются результаты одной из наиболее успешно проведенной реформы – реформы рынка природного газа, которая была неоднократно позитивно отмечена не только на экспертном, но и на международном уровне», - подытожили в письме.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.