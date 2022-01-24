Регресолог Таисия Мельник объяснила, в чем суть регрессологии, как это работает, как помогает человеку узнать свои прошлые жизни и понять собственную душу.
Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.
Гость программы объясняет, что регрессология является наукой об исследовании души, о контакте с душой, о возможности путешествовать в прошлые жизни или в прошлом в нынешней жизни. Как объясняет регрессолог, человек – это комплекс тела и души, когда же он вспоминает о себе, то доходит до состояния высшей сущности, начинает действительно понимать, по каким законам построен мир.
В общем, говорит Таисия Мельник, человек всегда помнит свои предыдущие воплощения, в частности, через определенные фильмы, тексты, музыку, то есть определенные вещи напоминают ему что-то такое, что он уже видел, он переживает дежавю. «И Вселенная нам показывает различными способами, что мы есть совокупность прошлых своих воплощений не только в настоящем теле как личность», - подчеркивает она.
Как объясняет гостья программы, регрессология позволяет человеку возвращаться в свои предыдущие воплощения, искать контакт с душой, чтобы принять решение. А для того чтобы человек вошел в состояние своей предыдущей жизни, рассказывает он, нужно осуществить специальную медитацию для погружения. Таисия Мельник отмечает, что медитация не является гипнозом, когда человеку внушают определенные вещи. «И в этом контексте мы общаемся со своим подсознанием, со своей душой и прошлыми воспоминаниями в состоянии альфа волны и глубокого расслабления», - объясняет она и добавляет, что это скорее гипноз.
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Как отмечает регрессолог, ему нужно показать человеку его мысли, то, что он способен прожить из своей памяти, если поднимет соответствующий материал вверх. «У людей есть много запросов с поиском себя, есть не понимание того, почему у них повторяются какие-то сюжеты. Есть вопросы с поиском предназначения: кто я и зачем я сюда явился?», - рассказывает она. Тем не менее, отмечает Таисия Мельник, чаще всего люди спрашивают о проблемах с родственниками и родителями.
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