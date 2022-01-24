Регресолог Таисия Мельник объяснила, в чем суть регрессологии, как это работает, как помогает человеку узнать свои прошлые жизни и понять собственную душу.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Гость программы объясняет, что регрессология является наукой об исследовании души, о контакте с душой, о возможности путешествовать в прошлые жизни или в прошлом в нынешней жизни. Как объясняет регрессолог, человек – это комплекс тела и души, когда же он вспоминает о себе, то доходит до состояния высшей сущности, начинает действительно понимать, по каким законам построен мир.

В общем, говорит Таисия Мельник, человек всегда помнит свои предыдущие воплощения, в частности, через определенные фильмы, тексты, музыку, то есть определенные вещи напоминают ему что-то такое, что он уже видел, он переживает дежавю. «И Вселенная нам показывает различными способами, что мы есть совокупность прошлых своих воплощений не только в настоящем теле как личность», - подчеркивает она.

Как объясняет гостья программы, регрессология позволяет человеку возвращаться в свои предыдущие воплощения, искать контакт с душой, чтобы принять решение. А для того чтобы человек вошел в состояние своей предыдущей жизни, рассказывает он, нужно осуществить специальную медитацию для погружения. Таисия Мельник отмечает, что медитация не является гипнозом, когда человеку внушают определенные вещи. «И в этом контексте мы общаемся со своим подсознанием, со своей душой и прошлыми воспоминаниями в состоянии альфа волны и глубокого расслабления», - объясняет она и добавляет, что это скорее гипноз.

Как отмечает регрессолог, ему нужно показать человеку его мысли, то, что он способен прожить из своей памяти, если поднимет соответствующий материал вверх. «У людей есть много запросов с поиском себя, есть не понимание того, почему у них повторяются какие-то сюжеты. Есть вопросы с поиском предназначения: кто я и зачем я сюда явился?», - рассказывает она. Тем не менее, отмечает Таисия Мельник, чаще всего люди спрашивают о проблемах с родственниками и родителями.

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