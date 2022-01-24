Политический эксперт Тарас Загородний рассказал, как президент США Джо Байден явно подыгрывал России в закулисье российско-украинской войны.
Об этом он рассказал в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк для канала Знай.ua.
Он отмечает, что позиция многих представителей администрации Байдена тоже была достаточно удивительна.
«Там есть ударная «тройка»: господин Салливан, который является помощником Байдена, бывший глава Госдепа Керри и глава ЦРУ Бернс. Они работают в режиме: давайте будем замириваться с Российской Федерацией. Но дальше пошло не так. Готовился Мюнхен-2», - говорит он.
Это история 1938 года, когда западные страны договорились разделить Чехословакию, думая, что смогут таким образом утихомирить агрессора.
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«Отдали Германии Судецкую область, думали, что на этом все закончится. Но это только было начало. Мюнхен готовился, и сценарий был виден. Само поведение Байдена было очень удивительным. Особенно всех поразило, особенно в Европе, в НАТО, когда господин Байден после разговора с Путиным по телефону вдруг выдал феерическую фразу (прямая цитата): «Мы соберемся с основными членами НАТО и поговорим с Россией относительно проблем». На что страны Восточной Европы сказали: «Что это было? Что значит «основные члены НАТО?». У нас консенсусная организация и Эстония имеет такие же права, как и Германия. Им вынесли мозг администрации. Они уже даже не поднимали эту идиотскую тему», - рассуждает политтехнолог.
Такая логика действий США была полностью в интересах Российской Федерации, потому что они разваливали НАТО таким образом изнутри, подчеркивает он: «А дальше они не рассчитали, что РФ – это агрессор, а они не умеют останавливаться. Они сразу выкатили огромный перечень требований: «Возвращайтесь к границе 1997 года».
Однако эти требования никто выполнять не будет, заключает Тарас Загородний.
Как передает Politeka.net, в Европейском союзе объявили о новой помощи для Украины: что это будет.
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