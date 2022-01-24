Политический эксперт Тарас Загородний рассказал, как президент США Джо Байден явно подыгрывал России в закулисье российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк для канала Знай.ua.

Он отмечает, что позиция многих представителей администрации Байдена тоже была достаточно удивительна.

«Там есть ударная «тройка»: господин Салливан, который является помощником Байдена, бывший глава Госдепа Керри и глава ЦРУ Бернс. Они работают в режиме: давайте будем замириваться с Российской Федерацией. Но дальше пошло не так. Готовился Мюнхен-2», - говорит он.

Это история 1938 года, когда западные страны договорились разделить Чехословакию, думая, что смогут таким образом утихомирить агрессора.

«Отдали Германии Судецкую область, думали, что на этом все закончится. Но это только было начало. Мюнхен готовился, и сценарий был виден. Само поведение Байдена было очень удивительным. Особенно всех поразило, особенно в Европе, в НАТО, когда господин Байден после разговора с Путиным по телефону вдруг выдал феерическую фразу (прямая цитата): «Мы соберемся с основными членами НАТО и поговорим с Россией относительно проблем». На что страны Восточной Европы сказали: «Что это было? Что значит «основные члены НАТО?». У нас консенсусная организация и Эстония имеет такие же права, как и Германия. Им вынесли мозг администрации. Они уже даже не поднимали эту идиотскую тему», - рассуждает политтехнолог.

Такая логика действий США была полностью в интересах Российской Федерации, потому что они разваливали НАТО таким образом изнутри, подчеркивает он: «А дальше они не рассчитали, что РФ – это агрессор, а они не умеют останавливаться. Они сразу выкатили огромный перечень требований: «Возвращайтесь к границе 1997 года».

Однако эти требования никто выполнять не будет, заключает Тарас Загородний.

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