Политический аналитик Виталий Романченко рассмотрел возможность появления в украинской политике нового кандидата, который составит конкуренцию Владимиру Зеленскому.

Свой комментарий эксперт дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«На прошлых выборах Зеленский победил потому, что пришёл на них с нулевым антирейтингом. Сейчас появление такой фигуры вряд ли возможно. Зеленский ещё не до конца потерял свой электорат, хотя его поддержка падает. В принципе, такую игру мог бы провести Дмитрий Разумков, окончательно уйдя от Зеленского и заявив: я хотел сделать, но мне не дали. Однако Разумкову придётся драться с Зеленским за того же избирателя. Его электорат – это украинцы, которые голосовали за Зеленского, но теперь разочаровались в нём», - полагает Виталий Романченко.

По его мнению, Разумков может аккумулировать такой электорат.

«Чтобы претендовать на пост президента, Разумкову нужно сделать ещё очень многое. Но процесс уже идёт. Что же до того, что в большую политику может прийти кто-то со стороны, например, из спорта или шоу-бизнеса, то я не думаю, чтобы такое произошло в ближайшие десять лет», - заключает Виталий Романченко.

Как сообщает Politeka, ранее он охарактеризовал Дмитрия Разумкова как «многообещающего политика», способного переориентировать на себя электорат Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Романченко рассказал о негативном влиянии приватизации на политику государства.



