За нагнетанием паники о возможном военном вторжении РФ в Украину кроется простой план: заставить президента Владимира Зеленского вернуть во власть представителей прошлого режима – Петра Порошенко, Александра Турчинова Юрия Луценко и всю эту «команду».

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, выступая на Согласительном совете лидеров депутатских фракций и групп в понедельник, 24 января.

«Ежедневно, ежечасно нагнетается обстановка. Нас запугивают «новостями» об эвакуации посольств, об иностранцах, которые едва ли не бегут из Украины. Однако под запугиванием неизбежности войны кроется простой план: Зеленского заставляют объединиться и «взять на борт» группу бывшего режима – Порошенко, Турчинова, Луценко и всю их «команду». Осуществляются попытки их реанимировать и вернуть ценой уничтожения экономики, даже ценой развязывания военного конфликта! У «кукловодов» уже есть решение: Порошенко должен стать премьером при Зеленском!» – заявил политик.

В связи с этим сопредседатель партии «ОПЗЖ» призвал украинцев к бдительности.

«Я обращаюсь к нашим гражданам: украинцы, будьте бдительны – вас пытаются обмануть! Под крики «Путин идет» вас хотят заставить забыть об уничтоженной экономике, о заоблачных тарифах, о разворованном «коронавирусном фонде»! Поэтому не дайте себя снова обмануть, ведь сегодня осуществляется заговор против Украины и ее народа!» – заявил Вадим Рабинович.