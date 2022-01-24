Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий заявил в своей статье, что власть должна выделять больше бюджетных средств на оборону, поскольку существует риск начала войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению лидера Нацкорпуса, в сегодняшней ситуации власть должна заниматься улучшением обороноспособности Украины и выделять на это больше средств. В то же время, он не отрицает, что инфраструктура также нуждается в обновлении, школы нужно строить, а в больницы привозить новое оборудование. «Однако было бы целесообразнее направлять средства на нужды обороны, а не на создание возможности депутатам пиариться, даря школам компьютеры, приобретенные за бюджетные средства», - подчеркивает в своей статье Андрей Билецкий.

В то же время он отрицает уверенные заявления украинских властей о готовности государства к развертыванию событий по любому сценарию. Следовательно, лидер Нацкорпуса и акцентирует на необходимости искать дополнительные ресурсы, чтобы увеличить оборонный бюджет Украины. «В госбюджете Украины есть источник дополнительных средств на перевооружение Вооруженных Сил Украины», - утверждает Андрей Билецкий.

Как сообщала Politeka, Билецкий предупредил, что Украине следует готовиться к атаке со стороны РФ.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса заявили, что состояние черкасских бомбоубежищ оставляет желать лучшего.



