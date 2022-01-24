4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. Накануне Олимпийских игр ведется дискуссия о вероятности военного нападения России на Украину. Много глав Государств и известных международных экспертов утверждают, что уважение к олимпийским ценностям не доволить Путинской России прибегать к военным действиям, по меньшей мере, в период 4 -20 февраля 2022 года.

Однако стоит напомнить, что именно в день открытия Летней Олимпиаде в Пекине 8.08.2008 года Россия совершила акт агрессии в отношении Грузии.

Также, 20 февраля 2014 года началась российская оккупация Крыма в то время, когда в Сочи еще продолжались до 23 февраля Зимние Олимпийские Игры.

Как видим, для Путинской России олимпийские идеи и предписания не стоят бумаги на которой они написаны. Поэтому после таких действий и ряда громких допинговых скандалов Россия должна была быть исключена из МОК, а не только ограничена в использовании названия страны и государственных символов на Олимпиадах и международных соревнованиях с 17 декабря 2020 до 16 декабря 2022 года.

Напомню, что в Пекине будет выступать не команда России, команда ОКР (Олимпийского Комитета России) с флагом своего НОК и музыкой из Первой симфонии Петра Чайковского. Между прочим является уникальным парадоксом избрания музыки именно «нетрадиционного Чайковского» вместо Гимна России в контексте недавнего пафосного узаконить в Конституции «традиционного семейного уклада россиян».