Политолог-международник Максим Яли прокомментировал итоги первого заседания по делу о госизмене Петра Порошенко, а также объяснил, почему считает эти разбирательства несвоевременными.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что Порошенко со своей командой хорошо подготовили перформанс с возвращением и однозначно могут занести себе его в актив, дополнив политический образ Порошенко. Он объяснил, что если раньше Порошенко сам пытался себя позиционировать как «гетьмана», сильного правителя, который в одиночку противостоит внешней и внутренней агрессии, то сейчас его будут теперь позиционировать и как жертву политических репрессий и преследований. По его мнению, сейчас экс-президент активизирует сторонников и попытается нарастить электоральную поддержку.

«Сейчас политтехнологи Порошенко пытаются позиционировать его как единственного лидера оппозиции, который отстаивает интересы всех граждан, которые либо изначально не восприняли Зеленского, либо успели в нем разочароваться. В первую очередь – в западных областях Украины, где Зеленский также победил везде, за исключением Львовской области», - считает Максим Яли.

По его мнению, власть сделала основную ставку на арест Порошенко для того, чтобы отвлечь внимание населения от стремительно разворачивающегося экономического кризиса. Также, отметил политолог, маркером является стремительная девальвация гривны по отношению к доллару.

«Так что, подводя итоги возвращения Порошенко в Украину и решения Печерского суда по мере пресечения можно уверенно утверждать, что в медийном и политическом плане он пока однозначно выиграл», - заявил Максим Яли.

Политолог также раскритиковал решение властей начать процесс против экс-президента именно сейчас, когда у наших границ продолжается концентрация российских войск, а все западные СМИ едва ли не каждый день пишут о том, что завтра Путин точно нападет. По его мнению, такие действия повышают уязвимость общества перед угрозой возможного вторжения.

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