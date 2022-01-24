Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Журналистка напоминает, что сегодня многие украинцы остаются без работы из-за высоких тарифов для предприятия. По ее мнению, государство оказалось в такой критической ситуации именно из-за ошибочных управленческих решений политиков. «И такая политика власти мне не нравится. Нынешняя ситуация демонстрирует управленческую беспомощность власти. Боюсь, урок менеджмента может получиться весьма болезненным», - говорит Екатерина Котенкова.

В то же время она подчеркивает, что за каждую ошибку нужно отвечать, а против происков врагов нужно использовать собственную честность, эффективность и открытость.

Также журналистка комментирует сегодняшнюю борьбу действующих украинских властей с олигархами. Попутно она вспоминает, что раньше с олигархатом поступали иначе: либо его подчиняли, пытались перевоспитать, как при Кучме, либо устанавливали дружеские отношения с ним. А борьба с олигархами, констатирует Екатерина Котенкова, является признаком борьбы с экономической монополией, а это положительное намерение. «Для власти это успех, ведь это популярная тема. Если можно считать успехом то, что пока нет голодных бунтов, то да это успех. Но продуктовые карточки и так далее, это уже настораживает», - рассуждает она.

В то же время самой большой проблемой для власти, отмечает журналистка, является недоверие населения. В этом случае, добавляет она, разрушается весь государственный аппарат. К тому же, говорит Екатерина Котенкова, чиновники это прекрасно знают и соответственно ориентируются, поэтому принятые в кабинетах решения часто не воплощаются.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о нарастании критической точки в социальном напряжении.