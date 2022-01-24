Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко в своем Instagram вновь порадовала своих поклонников черно-белыми снимками.
Девушка устроила необычную фотосессию у огромного зеркала на кушетке, облачившись в светлое пальто, водолазку в цвет и сапоги до колен. Так как фото сделаны не в цвете, назвать точный оттенок ее гардероба не представляется возможным, в черно-белом фото все это выглядит довольно гармонично.
Об этом сообщает Hyser.
Как известно, София любит такие мягкие и теплые снимки, ведь в ее социальной сети довольно часто можно увидеть черно-белые фото.
Для этого образа она не стала делать яркий макияж - лишь слегка прокрасила ресницы и придала губам блеск. Соня распустила свои густые волосы и, посмотрев в камеру фотообъектива, оставила мгновенье в памяти.
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"История, которую еще предстоит рассказать", - написала она под фото.
Фолловеры, как всегда, оставили только восторженные комментарии в адрес внучки Софии Ротару: "Королева", "Шикарная,Стильная,Невероятно Прекрасная и Красивая!😍❤️🔥", "Как цветок самой редкой кросоты❤️", "Самая красивая) 🔥", - пишут они.