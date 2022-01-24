Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал об экономической политике государства, о его ключевых составляющих, прокомментировал его структуру, цели и назначения.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Путника».

Как объясняет эксперт, экономическая политика – это взаимосвязанная система текущих и долгосрочных целей развития экономики, определяемых государством. Он добавляет, что это также комплекс соответствующих мер и решений государства для достижения этих целей и с использованием государственной власти в области экономики. «В политическом смысле экономическая политика – это деятельность политических субъектов – государства, политических партий, движений – по выработке и реализации системы практических мер с целью влияния на экономическое состояние общества. Сферой экономической политики является взаимодействие экономики и политики», - объясняет Юрий Подорожний.

Среди субъектов экономической политики политтехнолог называет политическую власть, структуры, негосударственные союзы, объединения, а также систему лоббирования. А объектом, отмечает он, является в целом экономическая система или определенные ее звенья. Структура экономической политики, рассказывает эксперт, состоит из финансово-кредитной, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической и научно-технической политики. Также, добавляет он, в структурные элементы экономической политики входят бюджетная и дополнительная политика.

Далее Юрий Подорожний рассказывает о целях этой политики. «Назначение экономической политики государства – способствовать естественному эволюционному экономическому развитию, предотвращать злоупотребления экономической властью со стороны отдельных лиц, групп, предприятий, а также кризисных явлений в экономике», - объясняет политтехнолог. В то же время он отмечает, что цели экономической политики меняются с учетом конкретных обстоятельств, они и должны быть гибкими и реагировать на текущее состояние экономики, все ее проблемы и противоречия.

В целом, говорит эксперт, можно выделить несколько общих целей экономической политики в рамках рыночной экономической системы. В частности, Юрий Подорожний говорит об экономическом росте, эффективной занятости, стабильных ценах, росте уровня экономической эффективности, поддержке экономической свободы и защите этого принципа, а также стабильности и социальной безопасности.

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