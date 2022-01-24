Политолог Руслан Бортник рассказал, как государства Запада относятся к делу Порошенко и сыграет ли заключение бывшего президента Украины им на пользу.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

По мнению политолога, визит Блинкена не связан с делом Порошенко. «Блинкен прилетел решать вопросы мира и войны в Украине», - утверждает он.

В то же время с Порошенко, говорит Руслан Бортник, не все так просто, ведь он – партнер стран Запада, именно он привел туда Украину. Следовательно, констатирует эксперт, заключенный Порошенко будет плохим примером для других государств, которые хотят сотрудничать с Западом. «Это пример того, что тебя все равно сдадут, как только ты потеряешь должность, и Запад тебя не защитит. Поэтому, конечно, Запад не хочет, чтобы Порошенко сел», - объясняет он.

С другой стороны, рассуждает эксперт, Запад особенно как-то и не защищает Порошенко, Блинкен также приехал не для этого. Максимум, отмечает он, послы Большой семерки и посол Британии мягко высказываются, что нужно жить дружно и не нарушать закон.

В то же время Руслан Бортник объясняет, что в сегодняшней ситуации возможного наступления РФ для Запада не столь важна судьба Порошенко, как партнерство и коммуникация с Зеленским, а также стабильность в Украине. «Порошенко месяц был за границей, а туда он не просто так поехал: он пытался сколотить коалицию западную в свою поддержку, пытался через Запад повлиять на Зеленского, чтобы его прекратили преследовать», - рассказывает политолог. Следовательно, констатирует он, украинские власти могут преследовать бывшего президента и никто им не мешает.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что у Украины есть более серьезные проблемы, чем дело Порошенко.

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