Компания «Агро-Овен» депутата Днепропетровского областного совета от «Слуги народа» Виктора Заворотния стало крупнейшим получателем социального газа по льготной цене.

Как пишет "Обозреватель", об этом свидетельствует перечень из 256 компаний, которых Министерство аграрной политики допустило к февральским аукционом.

Агрокомпания депутата президентской фракции получит 1,7 млн м3 газа. Рыночная цена этого объема составляет около 55 млн грн. Льгота предоставлена депутату для производства мяса птицы.

Всего на февраль потребность всех 256 компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам члена фракции «Слуги Народа» в Днепропетровском областном совете.

Также в перечень льготников вошли предприятия сети АЗС ОККО (компания Хлебпром) Виталия Антонова и сети АЗС WOG (Клуб Сыра и Дубномолоко) депутата Степана Ивахива («За Майбутне»).

Напомним, Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на «социальный» газ по льготным ценам.