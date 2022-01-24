Украинская власть атакует крупнейшие украинские предприятия, неправомерно насчитывая им огромные налоговые долги. Из-за этого из Украины бегут инвесторы, а уже запланированные миллиардные инвестиции отменяются.

В итоге налоговый произвол может привести к тому, что в стране не остается легально работающих предприятий, об этом идет речь в статье на сайте Главком.

Как пишет издание, компания «ArcelorMittal Кривой Рог», которому из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, отчего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратился в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне, с жалобой на «неоправданную враждебность власти к международной компании», которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд.

«Какого эффекта власть хочет добиться такими мерами? Повышения налоговой дисциплины крупного бизнеса? Увеличения инвестиций? Прихода новых инвесторов с масштабными проектам? Если этого, то хотели, как лучше, а вышло, как всегда. По "ArcelorMittal Кривой Рог" уже сейчас потеряно около 10 млрд грн инвестиций, которые компания отменила», - указывает издание.

По данным журналистов, инвесторов, желающих работать в Украине, учитывая верховенство не права, а административных институций, осталось немного. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 год составил $870 млн., и за 11 месяцев 2021-го ситуация — аналогичная. Новых инвесторов почти нет. Крупные иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер – это не новые проекты, а реинвестированные доходы.

«Инвестиций нет. Иностранные инвесторы просто не выводят ранее сделанные вложения. Но это лишь пока: кейсы "Новой почты", "Синево" и "ArcelorMittal Кривой Рог", по словам инвестиционных аналитиков, станут причиной для очередного бегства иностранных инвесторов из Украины. Мало того, что война на пороге, так тут еще и кошмарят крупных легальных инвесторов…» - резюмирует издание.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета «АрселорМиттал Кривой Рог». В компании выразили возмущение этим решением, и подали встречный иск. Позже счета компании были разблокированы, но лишь частично.

В свою очередь, экономист Алексей Плотников отметил, что блокировка работы предприятия приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести отсюда свой бизнес. А экономист Борис Кушнирук назвал эту ситуацию доказательством сумасшедшего коррупционного давления на честный бизнес со стороны властей.