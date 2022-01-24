Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе спрогнозировал последствия гипотетической реализации Минских соглашений для украинского государства.
Своё суждение он высказал в программе «Романенко. Беседы».
«Реализация Минска превратила бы Украину в подобие Боснии и Герцеговины. А западный политик, который их продавливал, потом напишет в мемуарах: ну, не получилось. Это ведь не ему, а нам здесь жить. У Запада за последние 20 лет нет ни одного успешного проекта в Европе, ему здесь хвастаться нечем. Он не может даже сместить диктатора в европейской стране, не говоря уже о том, чтобы решить проблему России. Да и войны, которые Запад вёл в Ираке и в Афганистане, трудно назвать успешными», - отмечает Давид Сакварелидзе.
Он назвал возможную причину такого положения дел.
«Сейчас в западных странах вместо политиков к власти пришли чиновники – таков их жизненный опыт. Когда чиновники принимают политические решения, это страшно. В США в последние годы талантливые люди вообще не хотят идти в политику, потому что в бизнесе у них гораздо больше возможностей для самореализации. Политика стала слишком конформистской и слишком осторожной», - считает Давид Сакварелидзе.
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Как сообщает Politeka, ранее дипломат Александр Чалый прокомментировал позицию США в вопросе Минских соглашений.
Также Politeka сообщала, что политолог Александр Кочетков рассказал о цели, которую преследует Россия в этом вопросе.